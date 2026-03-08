La sbornia collettiva è alle spalle. Il Benevento sente il profumo della festa, ma sa che per afferrarla e per far diventare inappellabile la sentenza di giovedì sera non può permettersi di frenare la propria corsa. Anzi, per tenersi al riparo da ogni rischio, legato anche alla possibilità che il caso Trapani finisca per cambiare volto alla classifica a poche giornate dal termine della stagione regolare, la Strega non può concedersi distrazioni, a cominciare dalla sfida di questo pomeriggio. A distanza di sette giorni, i giallorossi tornano a Potenza, stavolta per sfidare un Sorrento che sembrava essersi tirato fuori dai miasmi della bassa classifica e che ora, dopo aver rimediato tre sconfitte nelle ultime quattro partite, si trova con soli due punti di vantaggio sulla zona play out.

