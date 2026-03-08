Nei giorni scorsi abbiamo parlato della bozza di convenzione tra il Comune di Paduli e Rfi, per l’utilizzo dei fondi di compensazione ambientale legati ai lavori per l’Alta Velocità. Ma nella provincia sannita uno dei Comuni che beneficerà del contributo più capiente è Apice.

Il motivo si rinviene facilmente osservando il territorio: l’area di Apice scalo è uno dei più impattati dal maxi-cantiere della Napoli-Bari, ha letteralmente cambiato volto, attraversata da una sopraelevata che consentirà ai treni di attraversare la galleria Rocchetta, un tunnel di oltre 6 km scavato in uno dei tre colli apicesi che sbuca a Melito Irpino. Non solo, perché i mezzi pesanti quotidianamente diretti al cantiere hanno inciso pesantemente sulla rete stradale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia