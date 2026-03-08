“Abbiamo voluto dare un segnale chiaro nella gestione dell’acqua, che dovrà essere totalmente pubblica”.

Così, Roberto Fico. E Clemente Mastella come la pensa?, chiede la Lega dopo che la Giunta regionale ha deciso di ritirare il bando per l’ingresso di un socio privato nella gestione della grande rete acquedottistica della Campania. L’esecutivo d Palazzo Santa Lucia ha dato mandato agli uffici regionali di elaborare una proposta tecnica e finanziaria per la costituzione di una società totalmente a capitale pubblico. “La mia posizione è sempre stata questa. E lo abbiamo ribadito con un atto chiaro. L’acqua è un bene prezioso e la sua gestione deve restare totalmente pubblica. Noi continueremo a lavorare in questa direzione”. Il presidente della Regione è determinato, pertanto il modello pubblico-privato perseguito nel Sannio non avrà futuro.

