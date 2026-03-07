Il caso dei topi nel plesso scolastico San Filippo e nel refettorio arriva in Consiglio Comunale con l’interrogazione dei consiglieri di opposizione di PD e AVS.

“La situazione, documentata da foto e video di un roditore nei locali mensa, ha destato profonda preoccupazione tra le famiglie”, dichiarano i consiglieri Francesco Farese, Giovanna Megna, Floriana Fioretti, Maria Letizia Varricchio e Giovanni De Lorenzo.

“La salute e la sicurezza degli alunni devono essere la priorità assoluta per l’Amministrazione, a prescindere dalle competenze burocratiche. Nonostante il richiamo alle funzioni dell’ASL, il Sindaco resta, infatti, la massima autorità sanitaria locale, col dovere di intervenire a tutela della salute pubblica. Abbiamo chiesto di conoscere, pertanto, i provvedimenti già adottati dal Comune e quali interventi straordinari siano programmati per il perimetro esterno della scuola, spesso origine delle infestazioni per incuria. In merito al refettorio, sarebbe opportuno che l’Amministrazione avviasse un’ispezione congiunta con tecnici comunali e ASL per verificare i requisiti igienico-sanitari dei locali. Riteniamo infine necessario — concludono i consiglieri di PD e AVS — prevedere un protocollo di prevenzione permanente fra Comune, scuole e ASL, per evitare il ripetersi di simili episodi che rischiano di ledere il diritto allo studio e alla salute e la fiducia delle famiglie”.

