Ordinanza della Provincia di Benevento finalizzata al ristabilimento situazione ottimale rispetto difformità ripristino manto asfaltato lungo la rete stradale di proprietà della Provincia di Benevento, rispetto lavorazione di posa di infrastrutture di rete in fibra ottica da parte di società specializzata, laddove è emerso il riscontro di “ripristini provvisori e definitivi non conformi alle prescrizioni tecniche impartite, ovvero non completati nei tempi e con le modalità stabilite”.

