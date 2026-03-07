Il traguardo a un passo, le avversarie a distanza di sicurezza. Ma subito un altro ostacolo all’orizzonte. La volata del Benevento verso quel sogno chiamato Serie B non conosce sosta: dopo il Catania spunta il Sorrento, il rimedio migliore ai possibili cali di tensione regalati dall’entusiasmo. La notte del “Vigorito” ha consolidato il vantaggio della Strega sulla sua prima inseguitrice. Anzi lo ha arricchito, grazie al gol del ‘solito’ Mignani, nel pieno di una stagione da miglior attore protagonista.

Una firma che ha liberato l’urlo dello stadio ed ha allontanato paure ma anche possibilii dubbi sul futuro: c’è il nome del Benevento inciso sulla vetta, con 10 punti di vantaggio sul secondo posto. Una delle prestazioni peggiori in termini di gioco e pulizia di fraseggio per la squadra di Floro Flores che, però, ha saputo resistere agli assalti avversari per lasciare il segno nei momenti decisivi. Su calcio di punizione, nell’arcobalento disegnato da Lamesta dopo il vantaggio solo momentaneo di Lunetta. E da due passi, nella corsa famelica di Mignani verso il pallone sotto la Sud, nel momento più bello della sua carriera e della storia recente giallorossa, quello della consapevolezza.

