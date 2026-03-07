Entro luglio, al massimo settembre: pochi mesi ancora e, dopo 9 anni, il dissesto sarà archiviato. Lo ha riferito alla commissione Finanze l’assessora Giovanna Razzano, che ha trasmesso quanto comunicatole dall’Organismo Straordinario di Liquidazione. Chiusura dovuta all’accelerazione impressa in questi ultimi mesi dall’Osl, non a caso sino ad un anno fa, i creditori che avevano incassato le loro spettanze si aggiravano appena sul 18%, pertanto, a distanza considerevole dalla dichiarazione di dissesto approvata dal consiglio comunale di Benevento (gennaio 2017), ne erano stati ristorati 402 su 2.283 in totale, per un pagamento complessivo di 12 milioni 282 mila 299,76 euro.

