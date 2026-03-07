Capita sovente che a pochi mesi dall’entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici emergano storture e criticità.

Ne abbiamo parlato in relazione ai correttivi apportati da diverse amministrazioni comunali del Sannio, e ora anche a Paduli è emersa la necessità di effettuare alcune modifiche al Piano urbanistico.

E’ quanto emerge dalla delibera 22 approvata mercoledì scorso dalla giunta Vessichelli, a quasi tre anni dall’approvazione del documento per la pianificazione del territorio.

