La dieta per la pressione, 5 cibi amici del cuore

(Adnkronos) – L’alimentazione ha un ruolo fondamentale nella ‘cura’ del cuore e in generale per la salute. Le qualità della dieta mediterranea sono note, con benefici legati ad un regime equilibrato e completo. Il ‘menù’ che offre l’Italia, in particolare, comprende cibi che possono produrre effetti positivi per il quadro cardiovascolare e in particolare per il controllo della pressione, come certificato da una serie di ricerche sulla materia.

Dalle lenticchie ai ceci, fino ai fagioli e ai piselli. I legumi sono alimenti ricchi di proteine vegetali, contengono fibre e garantiscono un apporto di magnesio e potassio. Le loro qualità ‘terapeutiche’ sono evidenziate in particolare da . La ricerca ha stabilito che l’assunzione di almeno 20 grammi al giorno di proteine vegetali non processate o minimamente processate – come quelle contenute appunto nei legumi – riduce il rischio di ipertensione del 16%. Tali prodotti, se consumati regolarmente, secondo valutazioni scientifiche possono contribuire a ridurre la pressione sistolica di 5-10 mmHg sistolica nell’arco di 6 mesi.

Spinaci, bietole, cicoria, rucola: c’è l’imbarazzo della scelta quando si deve optare per il contorno. Le verdure a foglia verde, come sottolineato anche recentemente su , contengono potassio e nitrati naturali, che l’organismo trasforma in ossido nitrico per rilassare i vasi sanguigni.

L’olio extravergine di oliva è un pilastro della cucina italiana. Il condimento per eccellenza è ricco di vitamina E, K e soprattutto di polifenoli, composti organici naturali di origine vegetale caratterizzati da proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. L’American Heart Journal . Il verdetto è chiaro: un elevato consumo di olio extravergine di oliva è associato a una sostanziale riduzione del rischio di eventi cardiovascolari tra individui ad alto rischio.

Uno spicchio d’aglio si rivela un tassello utile in un mosaico articolato, come conferma la . L’aglio contiene allicina, responsabile dell’odore dell’alimento. Soprattutto, però, l’allicina ha proprietà antiossidanti e anticoagulanti: in un regime ispirato alla dieta mediterranea offre il proprio contributo per tenere a bada la pressione arteriosa, abbassare il colesterolo ‘cattivo’ LDL e i trigliceridi.