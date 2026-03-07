Il caso dell’impianto idroelettrico di Campolattaro approda ufficialmente al Parlamento Europeo. L’eurodeputato Danilo Della Valle (Movimento 5 Stelle) ha depositato un’interrogazione prioritaria alla Commissione Europea per denunciare le gravi criticità di un progetto che rischia di compromettere le riserve idriche del Sannio. L’iniziativa parlamentare contesta l’utilizzo di una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ormai obsoleta, risalente al 2015, ignorando i radicali mutamenti avvenuti nell’ultimo decennio.

“L’acqua del Sannio è un bene comune e la nostra priorità è difendere il diritto dei cittadini ad avere sorgenti sicure e pulite”, dichiara Danilo Della Valle.

