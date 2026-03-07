“Per noi oggi contava il risultato, non la prestazione. Ci hanno messo in difficoltà, poi dopo i primi 25′ ci siamo messi a specchio e abbiamo fatto meno fatica”. L’ha individuata esattamente lì la svolta di Benevento-Catania Antonio Floro Flores, nel cambio di assetto – quasi mascherato – che ha assicurato alla Strega maggiori consapevolezze, soprattutto dal punto di vista difensivo. Assorbite le criticità dell’avvio, con i cambi di gioco sull’out di destra e gli inserimenti in verticale dei trequartisti, la squadra giallorossa è riuscita a limitare gli avversari, riducendo rischi e opportunità. Dal 4-2-3-1 classico del Benevento a un 3-4-3 ibrido, urlato a gran voce dalla panchina. Fondamentale, nel cambio di sistema della Strega, la posizione di Della Morte, ormai eletto gregario giallorosso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia