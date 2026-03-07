Si chiude con la massima pena il primo capitolo giudiziario sull’orrore di Pannarano. La Corte d’Assise di Benevento, presieduta dal giudice Rotili (a latere Monaco, insieme ai giudici popolari), ha condannato all’ergastolo il 59enne Benito Miarelli. La sentenza accoglie pienamente la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, Marilia Capitanio, sancendo la piena responsabilità dell’uomo per l’omicidio e la decapitazione del fratello convivente, il 70enne Annibale Miarelli.
