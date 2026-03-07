“Ho chiesto al Comandante della Guardia di Finanza di attivare, in collaborazione con la Polizia Municipale, i controlli presso le stazioni di rifornimento per il carburante. Molti cittadini mi hanno segnalato aumenti ingiustificati alla pompa, benché i distributori siano stati riforniti in un periodo precedente alla scoppio della tempesta bellica in Medio Oriente. Non sarebbe tollerabile che con l’alibi della guerra, si operassero speculazioni e si danneggiassero i cittadini. Già da lunedì i controlli saranno operativi”, così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella intenzionato a prevenire possibili speculazioni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia