Una notizia che non si vorrebbe mai scrivere ha colpito al cuore la provincia di Benevento alle prime luci di ieri, venerdì 6 marzo. Il piccolo Raffaele, di appena un anno, si è spento presso l’ospedale Santobono di Napoli. Una tragedia immane che lascia nel dolore più profondo la famiglia e l’intera comunità di Montesarchio, che per ore aveva sperato in un miracolo. Tutto è iniziato nella serata di mercoledì 4 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe stato colto da una crisi respiratoria improvvisa che è poi degenerata in un arresto cardiaco. I soccorsi sono stati immediati da parte del 118 di Airola che lo aveva per primo soccorso e poi trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Pio” di Benevento. Il personale medico era riuscito inizialmente a stabilizzarlo e a strapparlo alla morte.

