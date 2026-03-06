“Quando la guerra arriva, non chiede permesso”, le parole del generale Masiello agli allievi ufficiali

(Adnkronos) – “Il dovere viene prima dei diritti, sempre”. Con queste parole il capo di Stato maggiore dell’Esercito, il generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, ha scandito uno dei passaggi centrali del suo discorso al giuramento del 207° corso “Fermezza” dell’Accademia militare di Modena.

Davanti agli allievi ufficiali, alle autorità militari e al ministro della Difesa Guido Crosetto, Masiello ha ricordato che il giuramento non è un semplice passaggio formale ma “un patto sacro con la nazione”.

“Con il giuramento di oggi non firmate solo un contratto con la Repubblica italiana. Vi impegnate a dare il massimo di voi stessi per la Patria. Fino all’estremo sacrificio, se necessario”.

Un passaggio che richiama esplicitamente la dimensione più dura della professione militare: la disponibilità a rischiare la propria vita.

Nel suo intervento il capo di Stato maggiore ha insistito sul senso della scelta militare. “Non si decide di essere un soldato per la guerra. Si sceglie di essere un soldato perché si ama la Patria”. Indossare l’uniforme, ha spiegato agli allievi, significa accettare una vita fatta di sacrificio e responsabilità. “Non è una strada facile, non è una strada comoda, né ricca di guadagni materiali. E soprattutto non è una vita fatta di scorciatoie”.

Uno dei passaggi più forti del discorso riguarda il tema del comando. “A voi sarà affidato il bene più prezioso: la vita di altri uomini e donne”.

Per questo, ha spiegato Masiello, il grado non basta. “Il comando autoritario è fragile, inefficace e pericoloso. Servono autorevolezza, competenza, coraggio e studio continuo”. E soprattutto coerenza. “I vostri soldati vi osserveranno in ogni istante. Vi seguiranno per ciò che insegnate, ma soprattutto per la coerenza tra le parole e le azioni”.