La notte più bella, che avvicina il traguardo. Un Benevento al settimo cielo quello che si prende la vittoria nello scontro diretto contro il Catania. Un successo che vale una stagione, maturato nella ripresa con il gol di Mignani che ha fatto esplodere il “Vigorito” in un urlo di gioia da brividi. La squadra di Floro Flores consolida la vetta, allungando sulla diretta inseguitrice e blindando così il primo posto: il traguardo della Serie B, ora, è davvero a un passo. Strega sulle ali di Guglielmo Mignani, ancora una volta al posto giusto per la volata del Benevento, quella decisiva.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia