Vannucchi 5,5: Una certezza tra i pali, un’incognita invece in uscita: completamente a vuoto sul vantaggio del Catania, reattivo nelle situazioni di uno contro uno. Passi in avanti concreti nella ripresa: al posto giusto nelle fasi delicate
Pierozzi 6,5: La sovrapposizione sulla destra funziona solo a metà: limpido dal cross, costretto agli straordinari soprattutto nella ripresa quando deve affrontare tutta la fascia con D’Ausilio che punta, e spesso, il fondo. Tiene botta fino alla fine: non era facile
