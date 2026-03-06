Ora il conto alla rovescia può davvero iniziare. Il campionato ha un solo padrone e si chiama Benevento che si prende i tre punti anche contro il Catania (2-1) e trasforma l’ennesimo successo in una sentenza inappellabile. La vittoria spinge infatti la più immediata inseguitrice a meno dieci, un margine rassicurante quando al termine della stagione mancano solo otto giornate. Un’altra rimonta per la Strega, la più pesante, costruita con la stessa ricetta usata per tirare su il primato: con novanta minuti pieni di concretezza, carattere e una spruzzata di talento. E il cuore che batte sempre forte.

