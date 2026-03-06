Una nuova vita da gregario, in un ruolo che ha messo in luce altre caratteristiche. Quelle da uomo squadra in grado di fare la differenza, anche dietro le quinte. Matteo Della Morte è riuscito a ritagliarsi il suo ruolo in questo Benevento, brillando tra gli ingranaggi perfetti di Floro Flores: “Una vittoria molto importante, bella, sofferta. Una gara molto combattuta contro una squadra forte: abbiamo dimostrato di essere una squadra importante che ci crede fino alla fine. Tutti segnali positivi, incoraggianti per arrivare a un sogno che abbiamo tutti quanti”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia