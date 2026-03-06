E’ amareggiato Domenico Toscano perché una buona prestazione, il suo Catania è uscito a mani vuote dal ‘Vigorito’, alzando di fatto bandiera bianca per quanto riguarda la promozione diretta: “E’ stata una partita giocata bene, su un campo difficile contro una squadra molto forte. Abbiamo ripetuto la stessa prestazione fatta a Salerno e messo timore alla capolista, tanto da indurre l’allenatore a mettere un difensore in più nel momento di maggiore pressione nostra. Poi è normale dover rischiare qualcosa, perché per accorciare la classifica avremmo dovuto vincere qui. Forse se avessimo terminato il primo tempo in vantaggio avremmo potuto gestire meglio, però il Benevento non ha costruito grossi pericoli e noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi, meritavano un risultato diverso. Il pubblico fischiava perché temeva che potessimo vincere, loro hanno sfruttato un episodio che potevamo gestire meglio. Ce ne andiamo senza punti, ma le prestazioni devono darci la consapevolezza di essere sulla strada giusta”.

