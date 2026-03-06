E’ stato soprattutto un discorso di cuore: è stato il muscolo della vita a dare fiato all’azione giallorossa, a spingerlo verso una vittoria che suona come una sentenza inappellabile nella corsa alla promozione diretta. Una prestazione non brillantissima del Benevento, ma mai come questa volta ciò che contava erano i tre punti: “Sapevamo che avremmo trovato una squadra importante, perché il Catania individualmente è veramente forte. Non sono contento della prestazione della squadra, ma in partita così sentite ci sta di vincere in maniera sporca. Quando mi sono messo a specchio, abbiamo fatto meno fatica, limitando le loro iniziative. Siamo stati un po’ fortunati e ce la portiamo a casa”.

