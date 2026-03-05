Topi a scuola: alunni restano a casa, famiglie protestano

Scoppia il caso topi nel plesso della ‘San Filippo’ che ospita la scuola dell’Infanzia e la Primaria del Convitto nazionale ‘Giannone’. Già nei giorni scorsi erano arrivate diverse segnalazione, poi un video divenuto virale sui social ritraente un roditore nel refettorio ha contribuito ad aumentare la preoccupazione e a proporre iniziative di protesta. Molti gli alunni che sono rimasti a casa nella giornata di ieri, così come altrettanti sono stati i genitori che hanno avanzato la richiesta di un intervento di “disinfestazione della scuola”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia