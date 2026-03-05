Sul fronte della qualità dell’aria ancora andamento non positivo in questi inizio 2026, con un dato sforamenti polveri sottili registrato tra gennaio, febbraio e inizio marzo a Benevento.

Nella città adesso sono nove sforamenti rispetto valore soglia massima tolleranza per le Pm10, polveri sottili. Rilevamenti negativi che sono per lo più concentrati e rilevati nella zona stadio del capoluogo sannita e monitorati dalla locale centralina deputata ad analisi ambientali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia