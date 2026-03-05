Il momento che tutti aspettavano è arrivato. La lunga attesa è agli sgoccioli. Lo sfibrante conto alla rovescia è ormai giunto al termine. La clessidra lascerà scivolare gli ultimi granelli di sabbia, poi si apriranno le danze emozionanti e coinvolgenti di certi giorni scintillanti. In cui il Benevento può sigillare una stagione entusiasmante, trasformando il faccia a faccia con il Catania nell’occasione giusta per dare il colpo di grazia allo già scarso equilibrio competitivo per la promozione diretta. La Strega ha davanti a sé il primo match point e vuole sfruttarlo per chiudere in anticipo un campionato tenuto in pugno sin dall’inizio del nuovo anno, quando si è presa di forza il primato in classifica senza più mollarlo. Anzi, giornata dopo giornata ha alimentato il proprio vantaggio, fino ad arrivare allo scontro diretto di questa sera con un margine di sette punti.

