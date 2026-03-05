Labriola: ‘Quando il passato non guida più servono rapidità, focus e azione’

(Adnkronos) – Governare l’accelerazione tecnologica in un mondo in cui l’innovazione comprime i tempi decisionali e cambia continuamente le regole della competizione. È questa la sfida che oggi si trovano ad affrontare imprese, istituzioni e leadership economiche.

A partire da questa riflessione, Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Quando il passato non guida più, servono rapidità, focus, azione”, organizzata dalla Spes Academy e introdotta da Valerio De Luca, direttore dell’Academy e founder di ConnectED Mind, con la moderazione del vicedirettore dell’Adnkronos Giorgio Rutelli.

L’incontro si è svolto all’ambasciata del Brasile in Italia, e il ‘padrone di casa’, l’ambasciatore Renato Mosca, ha sottolineato il legame tra innovazione tecnologica, leadership industriale e cooperazione internazionale.

Nel corso dell’incontro Labriola ha offerto una riflessione ampia sulla trasformazione delle imprese nell’era dell’AI e delle infrastrutture digitali, partendo da una constatazione semplice ma radicale: il mondo corre a una velocità che rende sempre meno utili le categorie del passato.

Per spiegare il cambiamento in corso, Labriola ha richiamato un dato ormai emblematico: il tempo necessario alle tecnologie per raggiungere cento milioni di utenti. Il telefono ha impiegato circa 75 anni. Facebook sette. TikTok due. Chatgpt meno di sei mesi. Questa accelerazione – ha osservato – non riguarda solo le piattaforme digitali ma l’intero sistema economico. Il ciclo di vita di prodotti e competenze si è drasticamente ridotto e ciò che un tempo richiedeva una generazione oggi può accadere nel giro di una stagione.

In questo contesto, la vera sfida non è più soltanto innovare ma adattarsi in tempo reale. Le organizzazioni non possono più leggere il futuro con gli strumenti del passato né restare ancorate a modelli consolidati. Secondo Labriola, questo significa soprattutto superare i dogmi che hanno guidato per decenni le strategie industriali.

Uno degli esempi più evidenti di questa logica è stata la scelta di separare la rete dal resto del business di Tim. Per anni l’azienda ha operato come operatore verticalmente integrato, costruendo e gestendo la rete e vendendo direttamente i servizi ai clienti. Ma, una volta arrivato alla guida del gruppo, Labriola ha deciso di mettere in discussione questo modello.

La vendita della NetCo – ha spiegato – ha consentito di ridurre il debito e rendere più trasparente la valorizzazione degli asset, permettendo allo stesso tempo all’azienda di concentrarsi su servizi digitali, cloud, cybersecurity e innovazione. All’inizio la scelta ha incontrato resistenze, ma per Labriola cambiare paradigma significa proprio questo: accettare il ri chio di decisioni non popolari pur di costruire una strategia sostenibile nel lungo periodo. Un’altra decisione significativa ha riguardato il Brasile.