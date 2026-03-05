Bimbo morto dopo trapianto, esposto anche contro chirurgo sannita

Si sono svolti ieri a Nola i funerali del piccolo Domenico, il bimbo morto all’ospedale ‘Monaldi’ dopo un trapianto con cuore danneggiato. Una vicenda che vede coinvolto anche un camice bianco sannita, Gabriella Farina incaricata dell’espianto dell’organo all’ospedale ‘San Maurizio’ di Bolzano, per poi essere successivamente trasportato a Napoli. Dove il cuore è arrivato danneggiato, sembrerebbe a causa dell’utilizzo di ghiaccio secco nel contenitore.
