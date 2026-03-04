Stop ai toni padronali e alle decisioni assunte da pochi attorno ai soliti caminetti: il candidato sindaco va individuato con il metodo delle primarie. Civico22 non demorde, a proporre la consultazione era stato il consigliere comunale Angelo Moretti, ma la proposta, non solo non è stata recepita da Noi di centro che l’ha bollata con la segretaria provinciale Marcella Sorrentino, ma è stata addirittura definita “stravagante” dallo stesso Mastella. Il segretario nazionale di Ndc l’ha scartata, non ritenendola opportuna in quanto i cittadini si sarebbero già espressi accordando alla sua lista il 28% alle elezioni regionali (volendo essere esatti il 26,12). Argomentazioni che, però, non convincono Civico22, che rilancia con il segretario Giuseppe Iorio.

