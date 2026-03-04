Emozione e partecipazione per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi del Sannio (28esimo dalla fondazione), svoltosi nella cornice dell’Auditorium Sant’Agostino di Benevento. Tema centrale i diritti umani e la dignità della persona, trattati anche dal regista Matteo Garrone nella sua lezione magistrale ‘Principio speranza: cinema e diritti umani’. Valori richiamati nel corso del suo intervento dalla rettrice Moreno che ha onorato la memoria di “Giulio Regeni, la sua vicenda ci ricorda di sostenere verità e giustizia, ricerca valore di libertà. Tema e responsabilità che sentiamo sui Diritti umani e sulla dignità persona, valori che assumono significato ancora più profondo oggi” ed espresso solidarietà a studenti e professori delle università dei Paesi travolti dalla guerra. Presenti alla cerimonia rettori o prorettori di tutte le accademie pubbliche campane e del Mezzogiorno, a segnare in modo plastico la crescita e l’integrazione di Unisannio nel sistema accademico italiano.

