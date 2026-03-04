Cinque nomi in pista per una corsa che sarebbe partita con largo anticipo. Per le amministrative si andrà alle urne tra poco più di un anno, ma i cittadini beneventani in questi giorni sono già bersagliati dall’immancabile sondaggio.

Non si è ancora spenta l’eco delle elezioni provinciali, ecco che le attenzioni sono già rivolte al decisivo appuntamento del prossimo anno. Non vi è dubbio che, non potendosi candidare Mastella per la terza volta consecutiva, la guida di Palazzo Mosti costituisca “la madre di tutte le battaglie”, visto l’importante ruolo attualmente in capo ai sindaci, sicuramente più incidenti nelle comunità rispetto agli stessi parlamentari. Che il sindaco uscente mirasse a preservare per sé la nomination del successore, o dell’aspirante tale, era arcinoto.

