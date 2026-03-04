La Città di Airola compie un passo importante verso la definizione del proprio assetto territoriale. Con un avviso pubblico ufficiale datato 2 marzo 2026, l’Amministrazione Falzarano ha annunciato l’avvio delle consultazioni per la condivisione del preliminare di Piano urbanistico comunale e del relativo Rapporto ambientale preliminare, passaggio propedeutico alla Valutazione ambientale strategica.

Si tratta di un momento cruciale per la Comunità della Valle Caudina: il Puc non è solo uno strumento tecnico, ma la visione politica e sociale che guiderà lo sviluppo urbanistico, economico e ambientale dei prossimi decenni.

