Avanzamento per due procedure comprese nel “POR FESR Campania 2023/2027. Prius della Città di Benevento”: l’intervento di “Valorizzazione e riqualificazione delle aree pedonali e delle aree verdi di Piazza Castello nel centro storico della Città” che prevede investimento per un importo complessivo di 900mila euro; l’intervento per “Valorizzazione e riqualificazione delle aree pedonali, delle aree verdi e dei servizi rionali del quartiere IACP Rione Libertà, lato parrocchia e sagrato San Modesto”, per un importo pari a un milione e mezzo di euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia