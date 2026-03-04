“Forza Italia si conferma prima forza politica del centrodestra, con uno straordinario risultato del 40% dei consensi”.

E’ il commento al dato delle provinciali di Francesco Rubano, responsabile provinciale e neo segretario cittadino. Un dato chiaro, netto, che premia il lavoro svolto sul territorio, la coerenza delle proposte e la credibilità della classe dirigente locale. “Il consenso ottenuto rappresenta non solo una vittoria numerica, ma soprattutto un segnale politico forte: gli amministratori e gli elettori riconoscono in Forza Italia una guida affidabile, moderata e concreta”.

Il 40%, ha fatto notare Rubano, conferma che siamo una grande realtà, peraltro in un’elezione di secondo livello, dove c’è il voto ponderato e con una gestione particolare dell’ente Provincia che condiziona fortemente l’elettorato. In quanto al centrodestra, la coalizione potrà esserci solo in presenza di condizioni programmatiche ben definite. Il deputato ha fatto notare, invece, l’accentuata flessione delle liste mastelliane in questi anni nel voto alla Provincia.

