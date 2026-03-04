Paduli – Perdite rete idrica, obiettivo lavori di riqualificazione

Lavori alla rete idrica, potenziamento dell’illuminazione nelle contrade e mitigazione del rischio idrogeologico. Tre progetti che saranno finanziati con altrettanti mutui da accendere con Cassa depositi e prestiti.

E’ la rotta tracciata dalla giunta comunale di Paduli, che punta innanzitutto ad arginare il problema della carenza idrica, provocata da un lungo elenco di concause.

Tra queste, le condizioni delle tubature: “La rete acquedottistica del Comune, per alcune tratte, presenta criticità strutturali e funzionali che compromettono l’efficienza nella distribuzione dell’acqua potabile, con notevoli disagi per la popolazione. Si rende pertanto necessario procedere ad interventi di ampliamento e potenziamento di tratti di acquedotto, al fine di garantire una distribuzione sicura, continua ed efficiente dell’acqua potabile alla cittadinanza”, si legge nella delibera 8, approvata il 9 febbraio ma pubblicata nei giorni scorsi.

