“Vendiamo in esclusiva in Benevento eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo/terra, nello stato di fatto e di dritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati (per complessivi circa 7.668 metri quadri), cedibili anche separatamente in quanto distinti anche come proprietà, sito tra le centralissime e rinomate Via Perasso/Viale Dei Rettori …”. L’annuncio vendita immobiliare dell’agenzia “Gabetti”, riguardante l’edificio che ha ospitato fino a qualche anno fa lo storico hotel President.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia