Verranno tagliati i pioppi posti dinanzi alla Fontana Lombardo a Buonalbergo, lo ha stabilito il sindaco Michele Gambarota con ordinanza. Un luogo del cuore per i cittadini di Buonalbergo, immerso nella natura e con la caretteristica presenza di questi alberi.

Tuttavia, dopo alcune segnalazioni, l’Ufficio tecnico ha deciso di eseguire un sopralluogo per accertare la pericolosità dei pioppi ubicati nell’area antistante la Fontana.

