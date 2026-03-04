Una notte che sa di resa dei conti. Benevento e Catania si affrontano con 7 punti di distacco in classifica, un margine costruito dalla Strega nell’arco delle 29 partite di campionato, mattone dopo mattone. La svolta da parte della squadra giallorossa è arrivata a partire dall’approdo di Antonio Floro Flores in panchina, confezionata soprattutto dal derby con la Salernitana del 1 dicembre. Uno scontro diretto chiave che ha aperto la lunga serie di risultati utili consecutivi del Benevento, in testa alla classifica del girone C dall’ultimo match casalingo del 2025, vinto contro il Giugliano ancor prima del giro di boa. Sfumature che raccontano un rendimento impressionante da parte della Strega, reduce da 12 successi nelle ultime 14 partite con 38 punti raccolti su 42 disponibili.

