Slitta ancora la riapertura dell’Ufficio postale di Vitulano, il Comune protesta con Poste

“L’Amministrazione Comunale di Vitulano rende noto di aver formalmente trasmesso una dura protesta alla Direzione Generale e alla Direzione Provinciale di Poste Italiane in merito all’ulteriore rinvio della riapertura dell’Ufficio Postale di Vitulano, sito in Via Santa Maria Maggiore n. 1, ora differita al 22 aprile 2026 per presunti “sopraggiunti imprevisti”.

Si tratta di una decisione che il Comune giudica gravissima e del tutto inaccettabile.

Già in data 30 gennaio l’Amministrazione aveva rappresentato formalmente alla Direzione Generale di Roma e alla Direzione Provinciale di Benevento il forte malcontento della comunità vitulanese per la mancata riapertura della sede cittadina. A quella comunicazione non è mai pervenuto alcun riscontro. Un silenzio che mortifica le istituzioni locali e, soprattutto, manca di rispetto ai cittadini.

