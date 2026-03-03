Sì alla bozza di convenzione tra il Comune di Paduli e Rete ferroviaria italiana per i lavori di riqualificazione della viabilità comunale

Si tratta di un accordo da leggere nel contesto dei ristori concessi ai centri coinvolti dal maxi cantiere dell’Alta velocità Napoli-Bari. Nel caso specifico di Paduli, al centro della convenzione c’è l’intervento di riammagliamento della rete stradale locale con le provinciali e la Statale 90 bis, per il quale è stata stanziata una somma di 871mila euro.

La giunta comunale, con la delibera 19 approvata il 20 febbraio e pubblicata ieri, ha approvato la bozza e ha autorizzato il sindaco Vessichelli a sottoscrivere il documento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia