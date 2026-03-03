Cambieranno, per il prossimo anno, le tariffe della mensa per i non residenti nel Comune di Morcone che frequentano le scuole locali. È quanto ha stabilito la giunta guidata dal sindaco Luigino Ciarlo.

Come spiegato dalla Giunta, il Comune di Morcone eroga il servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

La normativa prevede che siano gli enti locali a predisporre, annualmente, il bilancio di previsione finanziario, e il Comune di Morcone sta redigendo quello per il prossimo anno.

Nel redigere il documento, tuttavia, l’amministrazione ha deciso di intervenire sul capitolo della mensa scolastica.

