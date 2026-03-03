Tanti italiani e tra loro diversi sanniti sono rimasti bloccati a Dubai, meta di riferimento del turismo e della finanza internazionali, nel drammatico scenario nel conflitto in atto nel Golfo Persico.

L’Iran è stato oggetto di incursioni e bombardamenti aerei da parte di Usa e Israele; il regime degli Ayatollah ha risposto con missili balistici in direzione della penisola saudita e di alcuni Paesi del Medio Oriente.

Uno stato di cose che ha portato alla paralisi della navigazione di navi petroliere e gasiere, con il blocco dello stretto di Hormuz.

Tra i turisti sanniti finiti nell’impasse Francesco Pio Errico, imprenditore di Sant’Angelo a Cupolo, e Michael Ingordigia, barbiere residente a Benevento. Saltato il volo di rientro previsto oggi, 3 marzo, con quanto ne consegue in termini di apprensione per chi è rimasto bloccato.

