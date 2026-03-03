Alla presidenza della Provincia sarà riproposto Nino Lombardi. Al Comune di Benevento, è ancora più determinato, perché Mastella non è minimamente sfiorato dall’idea recondita che non debba essere lui a designare il suo successore. Quindi, il campo largo si può fare, anzi, si deve fare ben sapendo, però, che i vertici delle due maggiori istituzioni non sono in discussione.

“Lombardi è l’espressione del 50% di coloro che sono stati eletti, mi pare evidente che sarà lui il candidato”. Ovviamente, confida in un centrosinistra unito, pur se al cospetto di uno scenario frazionato in tre tronconi, come l’attuale a Palazzo Mosti, stante al recente dato delle Provinciali, sarebbe sempre lui a prevalere. Non si preoccupa neppure se il campo largo non si concretizzasse.

