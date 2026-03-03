Sei punti nelle due trasferte giocate nel giro di una settimana e un vantaggio aumentato sulla più immediata inseguitrice. E’ così che il Benevento ha cambiato il peso specifico della partitissima di giovedì sera, quando al ‘Vigorito’ arriverà un Catania alla ricerca di un successo che possa consentirgli di tenere aperti i giochi promozione. Di fronte, però, si troveranno una Strega che viaggia col vento in poppa (otto vittorie in dieci gare disputate nel girone di ritorno) e che si è guadagnata la concreta possibilità di assestare il colpo decisivo al campionato. Un’eventuale vittoria nel faccia a faccia con gli etnei, di fatto, suonerebbe come una sentenza, sebbene senza il conforto della matematica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia