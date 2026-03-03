“Dalle 9,30 siamo costretti a chiudere le scuole della parte alta della città. Una interruzione idrica a Faicchio ci impone per ragioni igieniche di farlo”. Con questa comunicazione sui propri profili social, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha annunciato l’interruzione dell’attività didattica per le scuole che insistono nella zona alta della città. Il motivo è un improvviso guasto alla rete idrica sulla condotta regionale.

E’ stata dunque disposta l’uscita anticipata alle 9,30 per le seguenti scuole: S.ANGELO A SASSO, ASILO CRETAROSSA, FEDERICO TORRE PLESSO CAPODIMONTE E PLESSO PACEVECCHIA, VIA NICOLA SALA, LICEO CLASSICO, ISTITUTO ALBERTI E GEOMETRA Galilei, Guacci. SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA MAZZINI-PASCOLI. Plesso Mezzini (Federico Torre), Istituto Bilingue, Istituto agrario Vetrone e Istituto De La Salle e gli asili privati ricadenti nella zona alta.