I tifosi sono pronti a fare la propria parte. Agli striscioni con cui è stata tappezzata la città già al rientro dalla trasferta di Potenza, ha fatto seguito la corsa al biglietto per la partitissima con il Catania. La prevendita è iniziata ieri mattina alle undici e in meno di dodici ore ha fatto registrare tremila biglietti venduti, cosa che ha già permesso di sbriciolare il precedente record stagionale di spettatori al ‘Vigorito’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia