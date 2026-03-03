Forza Italia commissaria il commissario: rimosso Giorgione, Rubano segretario

Primi contraccolpi dal voto alla Provincia: Forza Italia “commissaria” il commissario.

A reggere il partito cittadino era da alcuni mesi Gerardo Giorgione, da ieri esautorato, a seguito della nomina di Francesco Rubano a segretario cittadino, decisione assunta dal responsabile regionale Fulvio Martusciello.

La nota forzista non specifica le motivazioni, ma l’operazione sarebbe da ricondurre alla preferenza accordata dal consigliere alla lista della Lega anziché a quella del partito.

Il suo sarebbe uno dei due voti di fascia verde intercettati dalla lista salviniana, ad ogni modo Giorgione non è più commissario, quindi è probabile che si appresti a lasciare Forza Italia. Questo il comunicato del suo ‘licenziamento’: “Il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, ha nominato l’onorevole Francesco Rubano segretario cittadino del partito a Benevento, in vista del prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale. A lui vengono conferite ampie deleghe per l’individuazione del candidato sindaco, di concerto con gli alleati, e per la costruzione del programma. Occorre costruire una lista forte e credibile”, ha dichiarato Martusciello.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia