Il 20 febbraio Vincenzo Parziale ha annunciato la candidatura a sindaco. Sul fronte degli uscenti, la ricandidatura del sindaco Armando Rocco resta ad oggi l’ipotesi più probabile. Ora, viene fuori anche il nome del terzo competitor per le elezioni amministrative a Calvi. Si tratta di Domenico Errico, dentista classe ’85, al debutto sul proscenio politico.
La proposta politica prende le mosse da un altro annuncio: bisogna risalire a inizio 2026, quando il 2 gennaio il consigliere Vincenzo Argenio, ormai lontano dalla maggioranza, e il capogruppo di opposizione Mario Mirra manifestano la volontà di avviare un nuovo percorso.
