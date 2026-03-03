Sono 29 le segnalazioni del quarto e ultimo gruppo di titoli proposti dagli Amici della domenica per l’ottantesima edizione del Premio Strega. Arrivano così complessivamente a 79 i titoli di narrativa italiana pubblicati tra il 1 marzo 2025 e il 28 febbraio 2026 proposti all’edizione 2026. Il termine ultimo per presentare i libri è scaduto ieri, 2 marzo, alle 12. Sarà ora, il Comitato direttivo – composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine – a selezionare i dodici titoli ammessi a concorrere. La dozzina sarà annunciata mercoledì 1 aprile nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano alla Camera di Commercio di Roma. La cinquina sarà scelta il 3 giugno al Teatro Romano di Benevento. La serata finale sarà l’8 luglio al Campidoglio.

