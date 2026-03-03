Campolattaro – Villa comunale, via libera ai lavori per la valorizzazione

L’amministrazione di Campolattaro ha deciso di intervenire sia nella Villa comunale che nelle aree limitrofe con un progetto di valorizzazione e rifunzionalizzazione, operando in sinergia con l’ambiente.

La Giunta, guidata dal sindaco Simone Paglia, ha licenziato il progetto definitivo per la valorizzazione e rifunzionalizzazione della Villa comunale ed aree limitrofe mediante costruzione di attrezzature per lo sport e per l’attività del borgo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia