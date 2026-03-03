Dieci anni dopo, Benevento-Catania può scrivere un’altra pagina indimenticabile nella storia della Strega. Nel 2016 il protagonista di quel gol che spalancò le porte giallorosse verso il paradiso della Serie B aveva il nome di Alessio Campagnacci. Per un’emozione che non si dimentica: “Una delle mie gioie più grandi – ricorda l’ex giallorosso a Il Sannio Quotidiano – stavo vivendo un momento non bellissimo, venivo da tanti infortuni. Ma una giornata come quella non si dimentica, per tutto l’ambiente: un mix di gioia, pianti, emozioni forti. Così come non dimentico l’abbraccio che mi hanno dato i ragazzi, ogni tanto vado a rivederlo. Ho ancora il poster gigante che hanno fatto dopo la vittoria del campionato: lo faccio vedere anche a mio figlio, cerco di trasmettergli tutta quella passione”. Di quel Benevento, Campagnacci ricorda soprattutto il gruppo. E alcuni compagni oggi ancora protagonisti con la Strega, ma con ruoli diversi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia