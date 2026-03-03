Si chiude con un’assoluzione il percorso giudiziario che era in essere a carico di un cittadino di Sant’Agata de’ Goti nelle sue vesti di ex dipendente del Centro Medico Erre. L’uomo, finito a processo con la pesante accusa di appropriazione indebita aggravata, è stato scagionato infatti dal giudice Gelsomina Palmieri del Tribunale di Benevento, che ha pronunciato una sentenza di assoluzione con formula dubitativa. Al centro del dibattimento vi era un presunto ammanco di circa 13.000 euro.

